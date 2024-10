Bologna, esplode impianto climatizzazione esterno a Toyota

La cisterna ad aria compressa collegata all'impianto di climatizzazione industriale esterno al capannone dedicato alla logistica della Toyota è esploso. Il muro adiacente è crollato sugli operai che lavoravano all'interno della struttura. Questa è la prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco sull' incidente mortale nel quale hanno perso la vita Lorenzo Cubello 37 anni e Fabio Tosi 34. Le indagini che proseguono ininterrottamente nell'azienda di Borgo Panigale nel bolognese dovranno accertare le esatte cause dell'esplosione della cisterna collegata all'impianto di climatizzazione e poi rispondere alla domanda chi aveva in carico la manutenzione di quell'impianto? L'azienda che lo hai installato o direttamente la Toyota? "L'area interessata dall'evento è un'area esterna ad un reparto di produzione, un reparto logistico diciamo, dello stabilimento, nella cui area insistono sia degli impianti di climatizzazione come lei ha detto, sia anche delle diciamo così delle, dei depositi diciamo di materiale vario ad uso di aziende esterne che lavorano per, per la Toyota". Per venerdì le sigle sindacali hanno indetto una giornata intera di sciopero nelle aziende del settore. A 24 ore dall'incidente, avrebbero dovuto svolgersi due ore di sciopero in questa sede della Toyota che ha 850 dipendenti per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Dolore e sgomento tra i colleghi di lavoro di Lorenzo e Fabio, portano fiori regalano un pensiero.