Campi Flegrei, scontri a corteo. Nuovo sistema di allerta

A Roma il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, con il presidente della Commissione Grandi Rischi annuncia una rimodulazione dei livelli di allerta per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Verde, vulcano quiescente, giallo, diviso in disequilibrio debole e disequilibrio medio, arancione in disequilibrio forte e disequilibrio molto forte e rosso, pre-eruttivo. "Se oggi fosse in vigore la nuova tabella, e non è ancora in vigore, come lo voglio ripetere, per il rischio vulcanico, saremmo ancora in giallo, dove ovviamente l'azione operativa del sistema di Protezione Civile sarebbe nella fase 2". A Napoli scontri al corteo, nel giorno in cui la Lega promuove un incontro di partito proprio a Città della Scienza, quartiere Bagnoli, segnato da scosse, danni e quasi 400 sgomberati. I manifestanti denunciano carenza di prevenzione, chiedono controlli a tappeto sugli edifici e aiuti più incisivi per chi è fuori casa. Il Ministro Musumeci nei giorni scorsi ha puntato il dito contro l'eccessiva urbanizzazione e la scarsa partecipazione dei cittadini alle due prove di evacuazione. "Non si doveva costruire. Il problema è che non mi sembra che abbiano costruito i cittadini comuni, ma hanno costruito i piani urbanistici, ha deciso anche lo Stato. Non è che lo Stato non interviene nella decisione dei piani urbanistici, soprattutto qui dove è stata costruita l'Aeronautica Militare, ospedali, case popolari, dove addirittura il piano per Bagnoli, fino a ieri, consentiva la possibilità di nuove case e di ulteriori cementificazioni e cubature edilizie, per cui non si scaricasse sui cittadini". Dopo le tensioni una delegazione ha consegnato una lettera ai Ministri. .