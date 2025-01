Capodanno a Napoli nel nome di Pino Daniele

Nel nome di Pino Daniele del quale ricorre il decennale della scomparsa Napoli saluta il 2024 e dà il benvenuto al 2025. "Pino è stata l'anima di questa città, il suo grandissimo cantore è stato colui che ha seguito che ha accompagnato la nostra Storia e noi lo ricorderemo degnamente insieme alla Fondazione, alla famiglia perchè Pino è Napoli e noi ce lo ricordiamo bene". La regina è Loredana Bertè che oltre alle sue canzoni in un'ora di show omaggia Pino Daniele cantando alcuni brani che scrisse per lei. "L'emozione di questo Plebiscito per la prima volta "La prima volta, ma ti rendi conto? ci voleva il Sindaco che mi invitava guarda sono elettrizzata". Qual è il ricordo di Pino che porti con te? "Tutto quello che ci siamo detti per anni". Sul palco, introdotti dal duo Gigi & Ross e da Gianni Simioli tanti artisti come Raiz, Sal Da Vinci, James Senese che ha condiviso un pezzo di Storia della musica con Pino Daniele e Massimiliano Gallo. "Siamo veramente contenti perché si omaggia Pino Daniele, si festeggiano i 2500 anni di Partenope, si festeggiano i 25 anni di carriera nostra nel posto più bello del mondo perché che che se ne dica, saremo di parte ma siamo nel posto più bello del mondo". "Oggi proprio è arrivata la notizia che il brano "Rossetto e caffè" è doppio Platino per cui io sto chiudendo questo 2024 in modo veramente come dire spettacolare, miracoloso". "Qui io ho fatto gli auguri a Napoli, insomma, fra poco saranno 2500 anni dalla nascita e ho scritto una lettera a Napoli come se la scrivessi a mia madre". Lo show dura fino all'alba con il dj set sul lungomare e lo spettacolo di fuochi.