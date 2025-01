Capodanno a Roma, in migliaia al concerto al Circo Massimo

Il 2025 a Roma arriva al ritmo della musica dei Culture Club. "Un 2025 felice come il 2024". "Siccome l'anno scorso mi sono sposato, quindi vorrei avere un figlioccio". Messe alle spalle le polemiche dei giorni scorsi per la mancata partecipazione di Tony Effe il Circo Massimo fa il tutto esaurito per il concertone. "Bellissimo, divertente". "La musica sempre bella quindi ci si diverte lo stesso". "Abbiamo deciso all'ultimo momento quando abbiam saputo che c'erano c'erano i Culture Club". L'Orchestraccia da il benvenuto con i brani dedicati a Roma. Tutti ballano, a ritmo dell'orchestra popolare: La Notte della Taranta. Una folla forse anche più persone rispetto alle previsioni dei più scettici tanti i turisti in vacanza a Roma. La PFM fa un omaggio a Fabrizio De André. La notte protetta da un esercito di agenti delle Forze dell'Ordine dispiegati in tutta Roma scivola veloce con dj Gabri Ponte alla consolle.