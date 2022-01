Caso Djokovic, il tennista su Ig: ho violato isolamento

I test anti-covid fatti e i relativi risultati; gli spostamenti effettuati gli errori e le sottovalutazioni; in un lungo post Novak Djokovic mette in fila tutti gli avvenimenti accaduti a partire dal 16 dicembre scorso giorno della sua accertata positività al virus, per affrontare, correggere si legge, la continua disinformazione sulle mie attività e sulla partecipazione agli eventi di dicembre dopo il mio test positivo al Covid. Ed arriva l'ammissione di aver infranto le regole di isolamento due giorni dopo essere risultato positivo per incontrare un giornalista: ho cancellato tutti gli altri eventi tranne l'intervista all'Equipe scrive Djokovic mentre tornavo a casa, riflettendoci ho però capito che il mio è stato un errore di giudizio. Ammetto che avrei dovuto rimandare l'appuntamento. Nel posto il campione serbo accusa poi il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l'Australia; avendo affermato nel questionario Covid che non aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti mentre in realtà si era recato in Spagna dalla Serbia. Un errore umano e certamente non volontario, si legge ancora nel post, precisando che, nuove informazioni sono state fornite alle autorità australiane per chiarire questa questione. E infatti sul tavolo del Ministero dell'Immigrazione nelle ultime ore è arrivata una nuova e articolata documentazione prodotta dalla difesa di Djokovic ora al vaglio del ministro competente che sulla decisione finale se convalidare o meno il visto al tennista, ha preso altro tempo. Insomma, per conoscere l'ultima puntata di questa intricata telenovela sportiva bisognerà attendere. Intanto, fiducioso, il diretto interessato ha iniziato a scaldarsi a Melbourne dove ha ripreso gli allenamenti.