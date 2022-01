Conte difende Grillo da accuse della Procura di Milano

Sconforto, incredulità e imbarazzo. Nella galassia 5 Stelle la notizia dell'indagine a carico di Beppe Grillo desta, nella migliore delle ipotesi, meraviglia. Dopo 24 ore di silenzio è il presidente dei 5 Stelle a esprimere solidarietà al fondatore del Movimento. "Permettetemi di esprimere vicinanza a Grillo, a Beppe Grillo perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di queste indagini. Siamo sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno la piena legittimità del suo operato. Ne sono assolutamente sicuro." La vicenda è quella che vede indagato il fondatore dei grillini per un presunto traffico di influenze illecite in cambio di 240.000 €. Secondo la Procura di Milano, Vincenzo Onorato, armatore della società Moby nel 2018 e 19 avrebbe versato alla società di comunicazione del fondatore del MoVimento 5 Stelle un compenso di 120.000 € all'anno per diffondere sul web contenuti redazionali per il marchio Moby. Un compenso apparente per la magistratura dietro il quale ci sarebbe l'intervento di Grillo verso alcuni parlamentari affinché si muovessero in favore della compagnia di navigazione in difficoltà finanziarie. Nel Movimento si fa notare come la notizia sia arrivata con un tempismo che alcuni considerano sospetto. Questa è un'altra tegola che ci piove sulla testa in un momento già molto complicato, ammette un parlamentare. Per Giorgia Meloni questa è l'ennesima Nemesi del MoVimento 5 Stelle che si è presentato facendo il grande moralizzatore della politica e si è trovato a fare le cose più inopportune che la politica abbia prodotto. Secondo Ettore Rosato di Italia Viva Grillo è innocente fino a prova contraria mentre Renzi auspica che i giornali siano con l'indagato Beppe Grillo più garantisti di quanto lo siano stati con gli indagati dell'inchiesta Open.