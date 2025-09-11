Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale

Gli aggressori li avrebbero identificati sulla base del loro abbigliamento. Ebrei assassini, Israele fascista, insulti rivolti da un gruppo di nordafricani, in tutta una decina, nei confronti di una coppia di turisti, un americano e la compagna israeliana. L'episodio, stando alla denuncia presentata dalle presunte vittime, sarebbe avvenuto alcune sere fa in pieno centro storico a Venezia. La coppia stava prendendo da bere in un chiosco quando è stata interrotta dal gruppo, urla, insulti, poi l'inseguimento per le calli e l'accerchiamento della coppia. A quel punto, uno degli aggressori avrebbe aizzato contro di loro il suo cane Rottweiler, mentre una seconda persona colpiva il turista americano con uno schiaffo e una bottiglia. Gli aggressori sono stati individuati dalla Guardia di Finanza e poi raggiunti da Polizia e Carabinieri. Minaccia aggravata dall'istigazione e dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, i reati ipotizzati dalla Procura di Venezia. scrive in una nota la comunità ebraica locale, esprimendo preoccupazione e sgomento, dopo l'ennesima aggressione antisemita in pieno centro storico. Gianfranco Gatto, Sky TG 24, Venezia. .