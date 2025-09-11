Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale

00:01:09 min
|
2 ore fa

Gli aggressori li avrebbero identificati sulla base del loro abbigliamento. Ebrei assassini, Israele fascista, insulti rivolti da un gruppo di nordafricani, in tutta una decina, nei confronti di una coppia di turisti, un americano e la compagna israeliana. L'episodio, stando alla denuncia presentata dalle presunte vittime, sarebbe avvenuto alcune sere fa in pieno centro storico a Venezia. La coppia stava prendendo da bere in un chiosco quando è stata interrotta dal gruppo, urla, insulti, poi l'inseguimento per le calli e l'accerchiamento della coppia. A quel punto, uno degli aggressori avrebbe aizzato contro di loro il suo cane Rottweiler, mentre una seconda persona colpiva il turista americano con uno schiaffo e una bottiglia. Gli aggressori sono stati individuati dalla Guardia di Finanza e poi raggiunti da Polizia e Carabinieri. Minaccia aggravata dall'istigazione e dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, i reati ipotizzati dalla Procura di Venezia. scrive in una nota la comunità ebraica locale, esprimendo preoccupazione e sgomento, dopo l'ennesima aggressione antisemita in pieno centro storico. Gianfranco Gatto, Sky TG 24, Venezia. .

Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 24 minuti fa
pubblicità
ERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il coloreERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
cronaca
Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
00:01:40 min
| 1 ora fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 3 ore fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 3 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 6 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 6 ore fa
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202
cronaca
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 2023
00:00:42 min
| 7 ore fa
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in stradaMilano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
cronaca
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
00:01:24 min
| 7 ore fa
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafistiSbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
cronaca
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
00:00:51 min
| 7 ore fa
ERROR! T08110925ERROR! T08110925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 settembre 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB1109000ERROR! WEB1109000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 settembre 2025
00:23:17 min
| 10 ore fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 24 minuti fa
ERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il coloreERROR! Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
cronaca
Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore
00:01:40 min
| 1 ora fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 3 ore fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 3 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 6 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 6 ore fa
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202
cronaca
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 2023
00:00:42 min
| 7 ore fa
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in stradaMilano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
cronaca
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
00:01:24 min
| 7 ore fa
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafistiSbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
cronaca
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
00:00:51 min
| 7 ore fa
ERROR! T08110925ERROR! T08110925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 settembre 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB1109000ERROR! WEB1109000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 settembre 2025
00:23:17 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità