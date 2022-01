Prima non c'era assolutamente nulla, tu potevi andare dal notaio, alle poste, all'INPS, all'INAIL, in banca senza avere nessuna certificazione, senza aver fatto né tampone, né vaccino. Questa introduzione del Green Pass standard, chiamiamolo così, per tutto il mondo dei fruitori dei servizi, anche questo è un risultato che spingerà fortissimamente alla vaccinazione delle quote di popolazione che finora non si è vaccinata.