Covid 19, a Jesolo parchi divertimento al collasso

“Caribe Bay quest'anno aveva la nuova zona da realizzare. Eccola qui. Sono circa 6 mila metri di area, tutta la zona bambini. Era l'ultima parte del parco da tematizzare ancora”. I lavori per la stagione 2020 sospesi all'inizio dell'emergenza coronavirus e del successivo lockdown. Vasche vuote, strutture chiuse. Il parco acquatico riconosciuto come settimo più bello al mondo, il Caribe Bay di Jesolo, doveva aprire a maggio e ora rischia di perdere la stagione, come tanti altri parchi tematici, per i quali posticipare ulteriormente l'apertura significherebbe default. Per riempire le piscine, preparare le spiagge, organizzare gli spettacoli, aprire bar e ristoranti e sanificare l'intera struttura servirebbero due mesi. “Avevamo ancora due mesi di lavoro, ci siamo bloccati, poi ci vogliono due mesi per aprire il parco. Io arrivo lungo, arrivo a settembre. A questo punto non ce la faccio più”. I parchi divertimenti, 230 in Italia, valgono oltre un miliardo di fatturato all'anno e 80 mila posti di lavoro tra impiegati diretti e indotto. Senza flussi di cassa garantiti dalle prenotazioni e dagli ingressi anche solo sostenere le spese per l'ordinaria amministrazione diventa difficile. Pensate che le spiagge, tutte le spiagge di questo parco, sono composte da sabbia vera, sabbia bianchissima importata direttamente dai Caraibi. Parliamo di 7 mila tonnellate di spiaggia. In attività il parco ha costi fissi pari a 65 mila euro al giorno. Con le maggiori spese per i protocolli sanitari e la riduzione del 20% degli ingressi per rispettare le distanze di sicurezza, aprire con diverse settimane di ritardo sarebbe folle, sottolinea il titolare Luciano Pareschi, da oltre 25 anni imprenditore nel settore parchi. “Oggi come oggi non c'è nessun aiuto di nessun tipo né a livello bancario né di nessun tipo. C'è chi aprirà e chi non riuscirà ad aprire. Io non vado a compromettere il futuro dell'azienda, quindi piuttosto mi fermo un giro, il 2020, per riprendere poi dopo”.