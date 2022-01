Covid, boom contagi detenuti. Garanti: decreto svuotacarceri

Omicron corre veloce nelle carceri campane dove, denunciano i garanti dei detenuti, c'è un alto numero di positivi. "I contagiati ad oggi sono 351 tra i detenuti, 221 tra gli Agenti di Polizia Penitenziaria, la pandemia ha triplicato i problemi delle carceri, accanto al sovraffollamento, problemi sanitari, problemi dei tamponi, dei vaccini, accanto alla certezza della pena ci deve stare la qualità della pena. Chiediamo un decreto svuotacarceri." Molti positivi e grande sovraffollamento con oltre 2.200 reclusi e una capienza di 1.500 nel carcere di Poggioreale dove ci sono ormai oltre 120 detenuti positivi, benché senza allarme sul fronte della gravità. Il Covid sta impattando di nuovo su strutture già sotto pressione in condizioni ordinarie. "I detenuti temono questa pandemia, purtroppo noi stiamo parlando di un carcere affollatissimo, quello che chiediamo noi non inquadra gente malavitosa, io faccio l'appello alla ministra Cartabia che venga al carcere di Poggioreale." Carmelo Cantone Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania parla di come si stanno fronteggiando le difficoltà e si sofferma sulle necessità tra le quali la campagna di vaccinazione e misure alternative dove possibile. "Non è una situazione facile, quello che è importante in questo momento è cercare di fare in modo che tutti i detenuti abbiano la terza dose. E svuotacarceri poi deve avere una risposta di tipo giuridico, che spetta ovviamente a livello politico, noi abbiamo visto finora dal 2020 a oggi che ci sono state alcune risposte, alcune misure che sono state potenziate, ci si augura che ci possano essere altre misure, non soltanto deflattive, ma di sostegno rispetto a quello che è l'impianto della riforma penitenziaria, cioè non immaginiamo un liberi tutti ma un rafforzamento di misure alternative ad esempio.".