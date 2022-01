Covid, in arrivo elenco negozi pass free

Si sta definendo l'elenco dei negozi a cui si potrà accedere, dal primo febbraio, senza green pass. Secondo quanto si apprende da diverse fonti governative, al termine di una riunione tecnica a Palazzo Chigi sul nuovo DPCM, si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti che continueranno ad essere pass free: oltre ad alimentari e sanitari, ci sarebbero anche i negozi di ottica o l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, così come i carburanti. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai. È probabile l'ok solo a quelli all'aperto, nei chioschi o ai distributori automatici. Restano fuori dall'elenco le librerie, mentre sui centri commerciali la discussione è ancora aperta. Il Ministro Roberto Speranza ha aperto al confronto con le Regioni, che chiedono al Governo di modificare il sistema dei colori per scongiurare nuove chiusure nonostante il 90% della popolazione sia vaccinata. "Anche sull'Italia a colori, credo che una riflessione possa essere assolutamente fatta perché è giusto, ripeto, di fronte a un popolo italiano che per il 90% si è vaccinato, credo che dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini". Si torna poi a parlare dell'ipotesi di cancellare gli asintomatici dal computo dei positivi nel bollettino, nonostante l'orientamento negativo già manifestato dal CTS. Inoltre, sul conteggio quotidiano dei nuovi positivi, i Governatori chiedono di specificare positivi vaccinati dai non vaccinati. Sul fronte delle somministrazioni, nell'ultima settimana si è registrato un record di inoculazioni: dal 10 al 16 gennaio le dosi fatte sono state 4,5 milioni, livello mai raggiunto finora. Gran parte delle iniezioni hanno interessato la terza dose.