Caso Ramy, legale di Fares: non sapevamo dei filmati bodycam

Non sapevamo che i Carabinieri avessero delle bodycam con cui avessero fatto questi filmati. Che noi vediamo lì Fares, che sebbene ferito, scioccato dall'evento che era appena accaduto, quindi gravemente ferito e pacificamente confuso, fornisce quella che è la versione che poi però ha sempre detto, ovvero, scappavo perché non avevo la patente e i Carabinieri mi hanno toccato e mi hanno fatto cadere, quindi elemento questo che conferma quanto era stato dichiarato e che trovano conforto anche in quella che è stata la ricostruzione della Polizia locale che parla appunto di questo urto laterale tra gazzella dei Carabinieri e moto condotta dal mio assistito e a causa di questo contatto poi la moto è caduta.