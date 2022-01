Covid, in Veneto quasi 14mila nuovi casi in 24 ore

Oltre 2.000 casi a Treviso, Padova e Vicenza. Record nel veronese, a quota 3.000, per un totale di poco meno di 14.000 positivi registrati nelle ultime 24 ore. In Veneto i numeri della quarta ondata, seppur in leggero calo, restano elevati. A preoccupare però sono soprattutto i dati relativi alle ospedalizzazioni dei pazienti Covid. Dati sempre più vicini alle soglie critiche, fissate al 30% di occupazione per le aree mediche ed al 20% per le terapie intensive e che avvicinano ogni giorno di più il Veneto alla zona arancione. Un downgrade difficilmente evitabile secondo il Governatore Luca Zaia, che nel corso dell'ultimo incontro con la stampa venerdì 7 gennaio aveva parlato di una, forse due settimane. Molto dipenderà da cosa accadrà da lunedì, con la tanto temuta e discussa riapertura delle scuole. Confrontando i bollettini di oggi con quelli di un anno fa emerge chiaramente un dato: i nuovi contagi sono 6 volte superiori, ma le ospedalizzazioni si sono dimezzate. Grazie all'efficacia della campagna vaccinale la fascia della popolazione residente in Veneto che ha già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid supera il 40%.