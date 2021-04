Rimettere in moto una macchina come un ristorante, un bar è pesante. Ci sono devi affrontare delle spese non da poco e se poi dopo non ci danno la possibilità di lavorare siamo punto e a capo. Stiamo seguendo quelle che sono le direttive che ci arrivano naturalmente e quindi siamo attenti a rispettare le regole anti Covid e poi aspettiamo quelle che sono le direttive che ci arrivano dal Governo naturalmente. Non abbiamo certezze ancora quindi noi ce la mettiamo tutta cercando di partire per tenere la mente occupata, se no c'è da impazzire. Arrivare Pronti al 26 aprile quando la Lombardia come gran parte d'Italia sarà zona gialla, strade e parchi affollati a Milano nell'ultimo fine settimana di zona arancione, complice anche il bel tempo, ed è un weekend di preparativi e lavoro per baristi e ristoratori in particolare, che da lunedì potranno servire i clienti esclusivamente ai tavoli sistemati nei dehors all'aperto. Resta il coprifuoco alle 22, aprono anche teatri sale da concerto e cinema con le dovute limitazioni, mascherine obbligatorie, posti a sedere assegnati, un metro di distanza tra spettatori non conviventi e tra questi il personale in servizio. Ripartire in sicurezza è l'auspicio degli addetti ai lavori per non rischiare di chiudere di nuovo.