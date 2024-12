Natale a Venezia, le feste in laguna tra turismo e sicurezza

Il grande e maestoso albero di Natale allestito a San Marco, una tappa obbligata per i tanti visitatori presenti a Venezia in occasione delle feste. Buono il dato relativo all'occupazione alberghiera con un più 3 % rispetto allo stesso periodo del 2023. Soddisfatti dunque albergatori e gestori di b&b soprattutto per il ritorno in laguna dei turisti cosiddetti alto spendenti in particolari cinesi e americani. Imponente dispositivo di sicurezza per la città lagunare, inevitabilmente rafforzato dopo il recente attentato in Germania. Una presenza discreta ma capillare quella delle forze dell'ordine sia in mare che in terra ferma. Il dispositivo verrà ulteriormente rafforzato per i festeggiamenti della notte di capodanno, per la quale è previsto l'arrivo in città di centinaia di migliaia di persone concentrato in poche ore.