I titoli di Sky TG24 del 7 aprile, edizione delle 8

Borse asiatiche in profondo rosso, le peggiori Hong Kong e Taiwan, cali che non si vedevano dal 2008, crollano anche Tokyo, Sydney e e le cinesi, piatto sospeso per quelle europee. Trump dall'Air Force 1, governi stranieri impazienti di fare un accordo sui dazi, l'America è più forte. Oggi a Lussemburgo il vertice dei 27 ministri del commercio. Governo al lavoro nel pomeriggio, vertice tra premier e ministri, domani l'incontro con le categorie produttive. Salvini confermato segretario della Lega. Stamattina nel palermitano i funerali di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa a Messina, a Terni nel pomeriggio l'ultimo saluto a Ilaria Sula, sarà interrogata la madre dell'assassino. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca nella notte un attacco israeliano ha colpito una tenda per giornalisti a Khan Yunis, due vittime, un reporter. Il Papa a sorpresa a Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati, la malattia una delle prove più difficili della vita, ha scritto nel suo messaggio. Serie A continua la lotta in zona Champions, la Roma ferma 1-1, la Juventus all'Olimpico, la Lazio batte 1-0 l'Atalanta, alle 20:45 il posticipo Bologna Napoli. A teatro con il medico dei maiali, tutti i giorni con un podcast e poi la TV, il cinema, la scrittura. Luca Bizzarri si racconta a Stories in onda alle 21:00 su SkyTG24. .