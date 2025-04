Ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto nel fiume Serio il cadavere di una donna di cui non è ancora nota l’identità. Le forze dell’ordine hanno aperto in merito un fascicolo per omicidio volontario, un atto necessario allo svolgimento ti tutti gli accertamenti. Secondo i primi rilievi la donna avrebbe tra i 30 e i 35 anni. .