I titoli di Sky Tg24 del 7 aprile, edizione delle 13

Dazi americani come un macigno sui mercati mondiali, dalle asiatiche alle europee, borse tutte a picco, Milano oscilla sotto il 5%, soffrono soprattutto i titoli bancari. Trump minimizza, sono la cura dei mali della nostra economia, tutti i governi pronti a trattare. L'Europa cerca risposte, oggi vertice dei ministri del commercio. Nel sondaggio Youtrend per SkyTG24, italiani contrari alle misure, sfiducia diffusa verso Trump, la maggior parte pensa che la via sia quella di una mediazione. Netanyahu oggi alla Casa Bianca, il primo leader a trattare sulle tariffe non si fermano i raid a Gaza, nuove proteste dei familiari degli ostaggi contro il governo israeliano. Oggi il funerale di Ilaria Sula, uccisa a Roma, la madre del reo-confesso sarà interrogata, terminato l'ultimo saluto a Sara Campanella, vittima di femminicidio a Messina. Morto il 13enne ferito alla testa da un colpo di pistola, maneggiando l'arma del fratello, le sue condizioni erano subito disperate. Serie A pari tra Roma e Juventus, la Lazio batte l'Atalanta, alle 20:45, Bologna Napoli. Tennis, Cobolli vince il torneo di Bucarest, Darderi, quello di Marrakech. A teatro con il medico dei maiali, tutti i giorni con un podcast e poi la TV, il cinema, la scrittura, Luca Bizzarri si racconta a Stories in onda alle 21 su SkyTG24. .