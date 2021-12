Covid, nel Lazio tamponi su prenotazione per ridurre le file

Le richiesta resta alta, la risposta si sta adeguando mentre il tasso di contagiosità continua a crescere. Siamo nel centro tamponi del parcheggio lunga sosta Fiumicino, qui le file si snodano parallele, questa del Drive Trough è per il tampone molecolare che viene poi effettuato dal personale della ASL Roma3; questa pedonale invece è la fila per l'antigenico gestito dalla Croce Rossa, per entrambi i numeri parlano chiaro nella regione Lazio ogni 24 ore vengono effettuati quasi 25000 tamponi molecolari e quasi 67000 antigenici. "Tante persone si vengono a controllare un pochino per il momento epidemiologico l'aumento dei casi positivi, ovviamente, spinge a controllarsi di più, spinge ad avere una percezione di un ipotetico di un eventuale rischio molto maggiore, e in parte anche per quello che il periodo dell'anno ovvero le vacanze natalizie, i consigli dati da governo, dal ministro della salute ma anche interiorizzati ormai dalla popolazione, ovvero quello di tamponarsi prima di esporre familiari, esporre persone care a ipotetiche situazioni di rischio." Le attese per una richiesta tanto elevata non mancano, ma la soluzione sembrerebbe arrivare da l'imposizione della prenotazione per l'accesso al servizio; altrimenti bisogna rivolgersi ai privati; dove però i costi per i molecolari sarebbero troppo alti per troppe tasche. "Per tamponare ci vogliono 60/80 euro con una risposta in 7/8 ore, se vuoi la risposta in 4 ore costa 120 euro.".