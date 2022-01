Covid, per parrucchieri e centri estetici serve Green Pass

"Nei saloni necessita presentare il green pass. Un green pass o da vaccinazione o da un tampone rapido che dura 48 ore o il molecolare che dura 72 ore". "Io sono favorevole al green pass. Mi sento più sicura, anche perché sono vaccinata ed è giusto essere in un ambiente dove anche gli altri lo sono". "Sono comunque servizi che noi usufruiamo. È giusto garantire la sicurezza per tutti e il green pass lo permette". "Mentre tanti possono avere paura per il discorso del controllo del green pass, io invece sono abituato sempre a vedere il lato positivo delle cose".