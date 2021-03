Covid Piemonte, prime dosi di vaccino per medici di famiglia

Sono le 11 del mattino e questa è una delle prime farmacie in Piemonte in cui sono state consegnate le fiale di vaccino AstraZeneca prenotate dai medici di famiglia. 6500 nella giornata di martedì, altre 19 mila sono in arrivo mercoledì, con un ritardo di 24 ore rispetto alle previsioni. "Sono i medici che devono prenotare le dosi presso le farmacie e ogni medico ad oggi, può prenotare una fiala con 10 dosi per ogni medico". "Da lei quanti medici hanno prenotato?" "3 medici di medicina generale" Ecco il momento in cui il farmacista affida la fiala di vaccino al medico di base, che poi la porterà nel suo studio per conservarla ancora in frigo. Sono 1624 su un totale di 2960 i medici di famiglia che in Piemonte hanno aderito alla campagna vaccinale, il 55%. Di questi, 824 vaccineranno direttamente nei loro studi, altri 800 negli hub allestiti sul territorio. Nell'ambulatorio del Dr. Boella, assistiamo alla prima vaccinazione. "L'sms l'ho ricevuto ieri sera alle 19 per presentarmi oggi alle 14:45. Sono rimasta solo colpita dalla velocità, non pensavo di essere già chiamata oggi". "Quante vaccinazioni pensate di poter fare a regime?" "Allora, noi dovremmo essere in grado di fare: 25 vaccinazione al giorno dal lunedì al venerdì e cinquanta il sabato, quindi aggiungeremo una giornata che normalmente per noi non era di lavoro e quindi in totale siamo a 175 vaccinazione alla settimana". Per gli studi associati come questo, in cui lavorano tre medici di base, una segretaria, un'infermiera e una specializzanda, è ovviamente più semplice vaccinare. "C'è una difficoltà maggiore per i medici di famiglia che lavorano da soli?" "Si, in realtà, avendo tolto l'obbligo della seconda firma, io quello che ho detto ai colleghi è che un collega che decide di fare due vaccinazioni all'ora, in tre ore di lavoro fa 6-7-8 vaccinazioni. Noi in Piemonte siamo 3 mila, se ognuno di noi facesse 8 vaccinazioni al giorno, con 3 mila raggiungeremmo 24 mila vaccinazioni al giorno" Torino.