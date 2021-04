419, come numero dei giorni, da quando i lavoratori dello spettacolo sono impossibilitati a svolgere la loro professione. Mille con i bauli neri, ma vuoti, portati in Piazza del Popolo a Roma. Tecnici, attrezzisti, uffici stampa, figure professionali che chiedono, da tempo, un tavolo interministeriale di confronto, un fondo mensile e una riforma del settore che passi attraverso la previdenza e l'assistenza. "Le imprese possono fare imprese, quindi continuare a far lavorare i lavoratori soltanto se hanno, perlomeno, coperte le spese nel senso che quello che vanno a produrre, copre perlomeno le spese, per un breve periodo". Molte le sigle che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dei "Bauli in Piazza" tra cui "La Musica Che Gira" e "U.N.I.T.A.". Lavoratori vestiti di nero con maschere nere, a simboleggiare l'anonimato e l'abbandono istituzionale della professione, al loro fianco artisti consapevoli che, senza l'aiuto dei tecnici, l'arte non potrebbe vivere. "Il mondo dell'arte è un mondo meraviglioso ma è un lavoro, è un lavoro vero, e come tale tutti gli operatori devono essere trattati con dei diritti, in un Paese, insomma, civile". "Che cosa è stato più grande nei nostri confini? La cultura. E sono stati grandi anche quelli che l'hanno sostenuta per arrivare a dire l'Italia è un grande nome ovunque, è poesia, è arte, è cinema, è spettacolo, è musica e questo solo grazie a loro". "Sicuramente saremo organizzati per fare tutto in sicurezza, lo abbiamo dimostrato in teatro, perché non c'è stato un solo caso di Covid, per cui faremo tutto quello che c'è in nostro potere per mantenere sempre la sicurezza, che viene prima di ogni altra cosa". "Sono qui per i miei tecnici, sono qui per... anche il mio futuro ma il futuro non solo da artista ma il futuro anche da semplice cittadino, perché io voglio vivere in un Paese in cui la cultura e il settore creativo venga tutelato, soprattutto poi in un Paese come il nostro". "Poter essere oggi qui a dare voce ad una situazione è per me molto, molto importante, perché dobbiamo fare qualcosa, basta, è arrivato il momento veramente di non... di rendere visibile quello che per gli altri è stato invisibile.