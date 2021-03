Covid, l'Italia a Pasqua: seconde case e pranzi, le regole

Si appresta a diventare tutta rossa l'Italia nei giorni 3 4 e 5 aprile, i giorni di Pasqua. Con regole stringenti che però, per quanto riguarda gli spostamenti all'estero, lì consentono. Sono consentiti infatti viaggi all'estero per turismo, escluse destinazioni interdette e per questa ragione sarà possibile spostarsi anche fuori dalla propria regione per raggiungere un aeroporto. Sono tanti i paesi che si potranno raggiungere ma c'è una novità, una novità delle ultime ore e che riguarda un'ordinanza appena firmata dal Ministero della Salute per chi rientrerà o arriverà nel nostro paese da paesi dell'Unione Europea e allora, sarà obbligatorio fare il tampone prima di partire, arrivati in Italia poi ci sarà una quarantena obbligatoria di 5 giorni e poi ci sarà un ulteriore tampone obbligatorio a fine quarantena. Questo per chi arriverà nel nostro Paese dall'estero ma tornando a guardare a cosa succederà nel nostro Paese nei giorni di Pasqua, in generale saranno vietati gli spostamenti eccetto, lo abbiamo visto più volte, per motivi di necessità ma c'è un'ulteriore eccezione: sarà possibile andare a trovare parenti e amici all'interno della stessa regione, solo in due adulti e solo una volta al giorno. Di fatto il pranzo di Pasqua viene salvato ma attenzione a tutti coloro che per ragioni di sicurezza sceglieranno di fare un tampone prima di recarsi appunto, a trovare magari i propri genitori più anziani, perché i tamponi rilevano un eventuale positività solo a distanza di qualche giorno dal presunto contatto con un positivo, del presunto contagio, quindi attenzione. Per quanto riguarda ancora le regole di Pasqua, sono vietati i picnic, le gite fuori porta, resteranno aperte le chiese ma i riti della Settimana Santa subiranno alcune limitazioni, saranno chiusi bar, ristoranti e negozi. Ancora per quanto riguarda le regole di Pasqua e degli spostamenti nelle seconde case: saranno consentiti, quindi si potrà uscire dalla propria regione ed entrare in un'altra regione rossa, lo potrà fare solo il nucleo familiare e se ci sono dei contratti precedenti al 14 di gennaio. Ma attenzione anche in questo caso, alle ordinanze locali, perché in alcune regioni non si potrà comunque entrare. Qui abbiamo alcuni esempi di regioni che hanno vietato sostanzialmente l'ingresso ai non residenti, c'è di più, ci sono altre regioni come la Campania e la Puglia che hanno vietato gli spostamenti nelle seconde case anche ai residenti all'interno della stessa regione.