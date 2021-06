Dopo i mesi di lockdown, grazie ai vaccini e alla situazione coronavirus in miglioramento, per gli italiani sarà un’estate più tranquilla e con meno restrizioni. Ma non è ancora il momento di abbassare la guardia e gli esperti invitano a mantenere una certa prudenza. Così, anche sulle spiagge, rimangono delle regole da rispettare per godersi il mare in sicurezza.