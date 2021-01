Crisanti: "Test rapidi strumento di confusione di massa"

Mi dice perché questi contagi non calano professore, siamo ad oltre 14000 che cosa sta succedendo alla curva? I contagi non calano perché non ci sono misure sufficienti per farle calare nel senso che abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella nostra di bloccarlo e quindi rimaniamo su questi livelli, è come se lei riempisse una vasca con un rubinetto e l'acqua uscisse dall'altra parte alla stessa velocità. Siamo in equilibrio. Quindi le misure sono inefficaci, lei mi sta dicendo questo? Dipende dal risultato che si vuole raggiungere, che prezzo si vuole pagare. Se si vuole raggiungere il risultato di mantenere le attività economiche in piedi e accertare un certo livello di trasmissione e pagare il prezzo di 500 morti al giorno, la cosa sta funzionando. Cosa bisogna fare per abbattere questo numero, far scendere la curva? Guardi quello che bisognerebbe dire, quello che si sarebbe dovuto fare, le misure che si possono fare per risolvere questa situazione, purtroppo non si realizzano nel giro di uno o due giorni, una settimana. Si sarebbe dovuto costruire un efficiente sistema di tracciamento e sorveglianza per impedire una volta che il numeri si sono abbassati che il contagio riprenda. Ora la situazione è complicata dall'uso dei test rapidi che a mio avviso sono veramente uno strumento di confusione di massa e lo dimostra il fatto che la percentuale di test rapidi positivi è molto più bassa di quelli regolari, quindi, significa che questi test antigenici qualche problema ce l'hanno, non si risolve il problema del controllo della trasmissione sul teritorio con i test rapidi, è chiaro si sarebbe dovuto costruire un sistema che non è stato fatto. A questo punto, non è che nessuno ha la bacchetta magica se no se l'avesse fatta a maggio, giugno potremmo teoricamente essere ancora in tempo anche visti i ritardi che ci sono sulla distribuzione del vaccino. Tenga presente che le due cose hanno un effetto sinergico potentissimo perché se da una parte aumenta il numero delle persone vaccinate e dall'altra si investe su un sistema di tracciamento a interruzione delle trasmissione sul territorio, le due cose hanno un effetto moltiplicatore.