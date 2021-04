L'artista Dario Gambarin ha creato un enorme ritratto di Charles Baudelaire in un campo in occasione del 200esimo anniversario della nascita del poeta francesce. Gambarin ha voluto anche mettere un riferimento alla pandemia, inserendo la scritta "Le Virus du Mal", riferimento alla più nota raccolta di poesie di Baudelaire, I Fiori del male. Credit: Dario Gambarin via Storyful.