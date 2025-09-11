Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura

Il passo successivo sarà ora stabilire se le tracce isolate siano utilizzabili ed eventualmente a chi appartengano. Sono 8 le impronte parziali, con i requisiti minimi per essere analizzate, isolate nel laboratorio della polizia scientifica di Milano durante l'incidente probatorio risposto dal GIP di Pavia, nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco e per la cui morte è oggi indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Il perito ha analizzato i resti della colazione, già oggetto delle campionature genetiche, e del sacchetto della spazzatura presenti in casa la mattina del delitto. "Saranno confrontati, naturalmente, con Chiara Poggi, con Alberto Stasi, con l'indagato e così via. Due su quattro reperti hanno evidenziato in totale una decina di rilievi dattiloscopici". Era stata la difesa di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, che si è sempre dichiarato innocente, a chiedere l'esame dattiloscopico dei reperti. L'immondizia, che all'epoca fu sequestrata e repertata, non era mai stata analizzata. "Una grande sorpresa di tutti. Sono state rinvenuti, diciamo, dei rilievi dattiloscopici, quindi delle tracce parziali di impronte, parziali. 6 sul sacchetto di cereali e 2 sul sacchetto della spazzatura. Nessuna impronta sull'Estathé e nessun'impronta sulla carta dei biscotti. Questi erano i reperti. Dopodiché, queste tracce parziali saranno inviate in valutazione". .

