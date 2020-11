Di Maio: "Zone rosse dove ospedali sono al collasso"

Ho enorme rispetto, come ho detto, delle istituzioni, ma se non ce la fanno sul territorio devono dire che il Governo li può aiutare, non dire che va tutto bene, perché questo è disonesto nei confronti dei cittadini, intellettualmente è disonesto nei confronti dei cittadini, allora, zone gialle, zona arancioni, zone rosse, io rispetto tutto e il ministro alla salute ha tutta la mia fiducia nel lavoro sta facendo con il Cts, ma attenzione, se io vedo che ci sono file di 30 ore di ambulanze fuori ad un ospedale, se ci sono morti in un pronto soccorso e vediamo scene come quelle di ieri, allora si devono dichiarare le zone rosse.