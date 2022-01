Ema, ok a quarta dose per immunodepressi

Solubilità di una quarta dose di vaccino anti covid per tutta la popolazione, l'EMA, l'Agenzia Europea per i medicinali ha detto sì. Ma limitatamente alle persone fragili con il sistema immunitario gravemente indebolito. Sarebbe questa la fascia di cittadini che potrebbe ricevere un ulteriore Booster in aggiunta alla terza dose. Per i soggetti sani al contrario, la somministrazione ripetuta di dosi Booster con intervalli molto brevi potrebbe ridurre il livello di anticorpi continua Cavaleri. L'EMA ha anche precisato di non aver visionato i dati sulla cosiddetta quarta dose ma su alcuni punti è stata chiara. Il vaccino anti covid a mRNA non ha rilevato alcun aumento del rischio di complicanze in gravidanza. Intanto, l'OMS ha dichiarato che la pandemia non è affatto finita; e con la crescita di omicron a livello globale è probabile che emergano nuove varianti. E ha messo in guardia: non è vero che la malattia è lieve ha spiegato il direttore generale dell'OMS: dire ciò è fuorviante e costa più vite ha aggiunto. Però una luce in fondo al tunnel si inizia a vedere in Gran Bretagna dove, dicono gli esperti, il picco sarebbe già stato superato. Ad avvalorare la tesi è l'inviato speciale dell'OMS per il covid-19, David Nabarro che ha sottolineato come la situazione covid nel Regno Unito può dare motivi di speranza. Il merito non sarebbe da attribuire solo alla campagna vaccinale, ma anche all'elevata circolazione del covid che avrebbe portato oltre il 90% della popolazione a sviluppare gli anticorpi. Per questi motivi il paese potrebbe essere vicino al passaggio da una fase pandemica ad una fase endemica e più gestibile.