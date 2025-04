I titoli di Sky Tg24 del 1° aprile, edizione delle 13

22 enne uccisa a Messina fermato un collega di università di 27 anni l'ha inseguita e accoltellata gli inquirenti: dall'uomo insistenti attenzioni da due anni. Domani al via i dazi di Trump, "Sarò gentile con i nostri partner commerciali" dice il Presidente americano, dura replica di Von der Leyen, "Siamo pronti alla rappresaglia". Trump ribadisce la fiducia in Putin: "Farà la sua parte nei negoziati", annuncia un colloquio in settimana, Zelensky apre alle elezioni in caso di tregua. "Non ci ruberanno l'Eliseo dice Marine Le Pen, dopo la condanna a cinque anni di ineleggibilità, Meloni "Nessuno che abbia a cuore la democrazia gioisce". A Latina il processo per la morte di Satnam Singh in aula il datore di lavoro, imputato per omicidio volontario aveva abbandonato davanti a casa il bracciante in fin di vita. Oltre 3000 morti per il terremoto in Myanmar, migliaia di feriti e 400 dispersi, osservato un minuto di silenzio per le vittime, Bangkok torna lentamente, alla normalità. Israele colpisce ancora Beirut, nel mirino un membro di Hezbollah Netanyahu annulla la nomina del nuovo Capo dello Shin Bet, nuove proteste dei parenti degli ostaggi. La Serie A nei posticipi pari nel match salvezza tra Verona e Parma e pari anche tra Lazio e Torino, stasera, la prima semifinale di Coppa Italia Empoli-Bologna. .