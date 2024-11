Feedback: Corsie d'emergenza

Ecco FEEDBACK, il nuovo programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda a partire da venerdì 1° novembre su Sky TG24, per inserire, all’interno del palinsesto della testata, una fonte di riflessione e approfondimento dedicata a tematiche e contenuti scelti dai telespettatori stessi. Nella prima puntata il dossier sanità: Corsie d'emergenza.