Femminicidio Cecchettin, ergastolo per Filippo Turetta

"Corte di Assise di Venezia, visti gli articoli 533, 535 CPP dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e dall'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati da vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo". La sentenza dopo sei ore di Camera di Consiglio, Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cechettin, dovrà scontare l'ergastolo. Questa la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Venezia che, deliberando la pena massima, hanno di fatto accolto la quasi totalità delle richieste avanzate dal Pubblico Ministero, riconoscendo l'imputato colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo. Non riconosciute invece l'aggravante della crudeltà e dello stalking. "Giustizia è stata fatta, ma oggi abbiamo fallito tutti". Il commento alla sentenza di primo grado del padre di Giulia, Gino Cecchettin. "La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà indietro Giulia, è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani perché non dovremmo trovarci in questo momento a discutere di pene. Io penso penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani e quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa". Impassibile Filippo Turetta durante la lettura del dispositivo, sguardo basso e volto inespressivo. Una sentenza molto attesa dall'opinione pubblica, con Giulia Cecchettin, diventata, anche grazie ad attività di sensibilizzazione del padre Gino e della sorella Elena, uno dei simboli più importanti della lotta contro la violenza sulle donne.