Ferrara, mostra 100 anni Carlo Rambaldi papà di ET

Il dito al cielo, ma i piedi sulla terra, ET, l'extraterrestre più famoso del Cinema tra il campanile di Vigarano Mainarda a Ferrara e il borgo di Alto Monte in Calabria. Lo ritrae così Carlo Rambaldi, il suo papà. Negli ultimi anni della sua vita, nei luoghi a lui più cari, il paese dove è nato è quello del suo buen ritiro. A 100 anni dalla nascita, Ferrara omaggia il maestro degli effetti speciali, tre volte premio Oscar per Alien, ET, King Kong. Si intitola Dal Cielo alla Terra Collezione Enzo Barbieri, la mostra allestita nelle sale del Palazzo Ducale estense curata da Fabrizio Barbane e Mauro Possanza. Sono le ultime opere dell'artista scomparso nel 2012. "Questo è un acquerello ET Felice. Di scorazzare in Vespa e quindi un segno di vitalità, di giovinezza e un messaggio per i bambini, la bontà. Spielberg è quello che in qualche modo ha capito proprio la mentalità. di Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi era molto riservato e quindi era anche difficile, penetrare in quello che era un po' il suo modo di vedere le cose". Non solo Cinema, le opere esposte a Ferrara svelano lo sguardo artistico meno conosciuto. "Rambaldi ha voluto illustrare dei visi in qualche modo sorridenti di bambini che in diversi aspetti hanno delle deformità. Quindi lui ha voluto in qualche modo lasciare la testimonianza che la diversità fa parte della normalità". "Vediamo qui la ferraresità nel mondo, con il pane ferrarese, a cui Rambaldi era molto legato come concetto, rappresentare il made in Italy nel mondo". Il paesaggio ferrarese diventa lunare, un mondo sconosciuto. Qui ambienta il viaggio di un extraterrestre. Accanto alle opere di Rambaldi le fotografie dell'amico d'infanzia Lino Guidoni, agricoltore e fotografo. premiato in diversi Paesi per i suoi scatti che raccontano il territorio attraverso l'agricoltura si intitola Un ET di Campagna la raccolta di immagini 1985-2025, omaggio a Carlo Rambaldi. "Da idee così mi ha stimolato e ringrazio il Carlo. Era un genio. Per fare ET era tutto meccanico che si muoveva però internamente lui crea questi movimenti adesso li fanno col computer, ma lui li faceva con la testa e con le mani. . .