Frascati, accoltellato per un debito un 17enne

È stato arrestato il presunto autore dell'accoltellamento di un 17enne avvenuto sabato sera nel centro di Frascati, vicino a Roma. La vittima è stata colpita con una coltellata al petto. Le sue condizioni sono gravi, si trova ora ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a Roma. L'aggressore è un ragazzo di 15 anni che abita in uno dei comuni limitrofi, è stato bloccato nella notte dai Carabinieri e dalla Polizia, era a casa della fidanzata a Ciampino. Intanto il minorenne ferito è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Alla base del diverbio ci sarebbe un debito non saldato dal ferito all'aggressore, per l'acquisto di capi di abbigliamento. Questo, quanto ricostruito dagli investigatori: il confronto, inizialmente verbale, poi è passato alle vie di fatto quando il 15enne ha estratto un coltello nascosto negli indumenti indossati e ha colpito al petto la vittima. Gli investigatori avevano escluso da subito uno scontro fra bande e vicende legate a droga o stupefacenti. "Mi attengo a quello che dicono le forze dell'ordine e i Carabinieri. Anche a noi risulta che è una lite tra due ragazzi e non un regolamento tra bande. Quello assolutamente". Sabato sera verso le 20:30 la vittima era con un gruppo di amici in una zona centrale di Frascati, luogo tipico di ritrovo dei giovanissimi. Ad un tratto l'aggressore gli si è avvicinato e lo ha colpito con un solo colpo, dritto al petto. Nella notte è stato operato d'urgenza all'ospedale di Tor Vergata. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. L'aggressore è stato individuato grazie anche alla collaborazione dei coetanei presenti al litigio. Ha confessato facendo ritrovare il coltello. .