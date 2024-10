Una folla si è radunata davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno per accogliere il feretro di Matilde Lorenzi, sciatrice 19enne della Nazionale juniores e atleta dell’Esercito, morta in seguita a una caduta in allenamento sui ghiacciai della Val Senales, in Alto Adige. A celebrare il funerale è monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Nel paese è stato proclamato il lutto cittadino ed è stato osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e in tutte le scuole.