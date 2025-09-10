Giallo Piave, genitori di Alex Marangon denunciano 5 persone

Ad oltre un anno dalla scomparsa, era la notte tra il 29 e il 30/06/2024, l'inchiesta sulla morte del 25 enne Alex Marangon, deceduto al termine di un rito sciamanico nell'ex Abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, è stata accorpata in un unico fascicolo di inchiesta. Morte in conseguenza di altro reato, le accuse ipotizzate, non più, omicidio volontario, dunque. Nel fascicolo è confluita anche la denuncia dei genitori di Alex e degli organizzatori dell'evento, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. Il presupposto è che prima di morire, cadendo da un dirupo di quasi 15 metri e finire sul greto del fiume Piave, il 25 enne abbia assunto cocaina, come documentato dai test tossicologici, e l'Ayahuasca, un infuso di erbe allucinogene vietato in Italia. "Qualcuno la droga deve averla portata commettendo un reato", sostengono i Marangon, che hanno quindi denunciato la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori dell'evento e i due Curanderos colombiani spariti subito dopo il rito. Ma al di là della presenza del consumo di droga, la convinzione dei familiari resta sempre la stessa. Alex, non si sarebbe gettato e non sarebbe caduto accidentalmente, ma sarebbe stato vittima di un'aggressione. In particolare i genitori del 25 enne rinnovano l'invito alla Procura di Treviso di tornare sui propri passi e procedere per omicidio volontario. . .