Giubileo dei giovani, scatta piano sicurezza a Tor Vergata

Le giornate clou del Giubileo dei giovani sono alle porte. Sabato la veglia di preghiera del Santo Padre a Tor Vergata e sempre sulla spianata di Tor Vergata domenica, Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa. Secondo le previsioni potrebbero partecipare un milione di giovani, massicce le misure di sicurezza, in campo ci saranno 4000 agenti e altrettanti operatori della Protezione Civile e volontariato. Cinque mila steward che avranno il compito di accogliere e indirizzare i pellegrini, tutti con un unico obiettivo: garantire l'accoglienza e la sicurezza delle persone. "A vigilare oltre alle forze dell'ordine con gli assetti terrestri, ci saranno anche dei servizi di sorveglianza aerea e antidrone che ci servono per neutralizzare quelle minacce che possono arrivare anche dal cielo, anche se devo precisare che su questo evento non ci sono delle informazioni di intelligence che indicano delle particolari minacce". In questi giorni Roma è invasa da una marea di giovani festanti facilmente riconoscibili, zaino in spalla, fazzoletti intorno al collo, magliettina colorata con l'immagine dei pellegrini in processione dietro alla croce, cantano, ballano, portano una ventata di allegria tra le strade della capitale. "È l'immagine che la città sta restituendo, è un'immagine festosa, allegra e molto bella. Siamo anche insomma felici e orgogliosi che da Roma vengano restituite delle immagini di gioia in un momento in cui quando apriamo i TG e vediamo la TV ci sono molte immagini brutte di guerra ed altro". .