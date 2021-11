Green Pass per hotel e strutture ricettive dal 6 dicembre

Un Natale col Green Pass. Adesso, anche per poter soggiornare negli hotel o in qualsiasi altra struttura ricettiva. Una novità introdotta dal Decreto varato dal Governo, che detta le nuove regole per la lotta al Covid-19. Dal 6 dicembre per accedere e pernottare nelle strutture alberghiere, bisogna essere provvisti della Certificazione Verde, non necessariamente il Green Pass vaccinale, ma almeno quello ottenuto dopo essersi sottoposti al tampone. Uno strumento importante di noi albergatori per la sicurezza degli ospiti, del personale, della comunità e soprattutto, per scongiurare le chiusure in un periodo che invece dovrebbe segnare il rilancio del turismo post lockdown. "Abbiamo scongiurato le eventuali chiusure, che erano per noi un po' una spada di Damocle in questi giorni. Si lavora in sicurezza, siamo anche d'accordo sotto quest'aspetto, il Green Pass base fondamentalmente per tutte le strutture ricettive, consentirà a chiunque sia vaccinato ma anche con un semplice tampone, di potere comunque godersi una vacanza o un soggiorno nelle nostre strutture, siamo contenti per questo, soprattutto perché non pensiamo e non volevamo pensare a un'ulteriore chiusura che sarebbe stato devastante per un settore che sicuramente ancora sta pagando quello che purtroppo ha subito in questi ultimi anni". Le prenotazioni per il periodo festivo sono già tante. Molti italiani e tantissimi gli stranieri, anche dai Paesi in questo momento a rischio, ma si resta fiduciosi. "Non è stato facile recuperare questa estate, abbiamo cercato di lavorare bene, confidiamo nel Capodanno, nel Natale, nel periodo festivo ma chiaramente, insomma, le perdite sono ancora tante".