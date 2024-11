I titoli di Sky Tg24 del 5 novembre, edizione delle 13

L’America al voto per scegliere il nuovo presidente. É sfida testa a testa tra Trump e Harris. Riflettori sui sette swing States. Dalle 23:00 lo speciale su Sky Tg24. A Washington misure di sicurezza straordinarie per paura di incidenti. Blindate la Casa Bianca e il Congresso. Schierata anche la Guardia Nazionale. Le inondazioni in Spagna. Il bilancio sale a 222 vittime. Resta incerto il numero dei dispersi. Si fa la conta dei danni ma nelle zone del disastro, scoppia l’emergenza sanitaria. Manovra, oggi l’incontro tra Meloni e i sindacati. Nuove polemiche tra Lega e magistrati sul decreto paesi sicuri. Rivolta dei migranti al Cara di Bari. Stallo sull'intesa per l'ingresso di Lufthansa in ITA. No del Tesoro alla richiesta della compagnia tedesca di rivedere al ribasso la cifra dell'intero investimento. É in corso lo sciopero di otto ore del personale ferroviario. La protesta decisa dopo l’aggressione a un capotreno accoltellato da due giovani mentre controllava i biglietti. Choc a Padova. Neonato maltrattato in ospedale: arrestato il padre 22enne. Secondo gli inquirenti, lo seviziava per renderlo invalido e ottenere aiuti dallo Stato. Stasera su Sky Sport torna lo spettacolo della Champions League. In campo tre italiane. Alle 21 Milan-Real Madrid, Lille-Juventus e Bologna-Monaco.