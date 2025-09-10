Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza

Il molo del porto turistico di Augusta in queste ore è diventato il quartier generale degli attivisti della Global Sumud Flotilla. È qui che gli equipaggi stanno preparando le 18 barche che tenteranno la traversata verso Gaza. A bordo vengono caricati viveri, medicine, generi di prima necessità per la popolazione della Striscia ormai giunta allo stremo Gli attivisti fanno spola tra il Molo e le cambuse per caricare tutto il più in fretta possibile. Le notizie che arrivano da Tunisi intanto non sono confortanti. Dopo il secondo presunto attacco da parte di un drone in una seconda imbarcazione della Flotilla, l'attenzione sale tra gli attivisti che però dicono di non arretrare di un centimetro. Dopo quello che è successo alle due vostre imbarcazioni della Flotilla a Tunisi, qual è il vostro stato d'animo? "Possiamo dire, posso parlare a nome di tutti ci aspettavamo un gesto del genere, magari non ce l'aspettavamo così presto e non due attacchi di fila a Tunisi però è un gesto che avevamo preventivato insomma, sappiamo chi abbiamo davanti, chi ci troveremo di fronte e sappiamo che sono disposti a tutto, ma anche noi siamo disposti a tutto, quindi questo non ha fiaccato minimamente il nostro animo, anzi ci fa riscoprire ancora più chiaramente il nostro obiettivo finale e la nostra meta che è sempre e solo Gaza". Da un lato c'è anche un movimento di opinione pubblica che questa volta sta facendo tanto per voi? "Sì, questo forse è l'aspetto più bello di questa missione, ossia che finalmente parlo per l'Italia finalmente gli italiani si sono riscoperti quale parte di qualcosa di più grande del singolo. Ci stiamo riscoprendo parte di un unico organismo e la vicinanza che stanno esprimendo le persone che rimangono a terra ci dà una carica incredibile". Tutto è quasi pronto. La partenza della Flotilla siciliana è fissata per giovedì dal porto siracusano di Ortigia, poi in mezzo al mare. L'appuntamento con le altre barche per far rotta tutti insieme verso Gaza. . .