Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza

00:02:04 min
|
1 ora fa

Il molo del porto turistico di Augusta in queste ore è diventato il quartier generale degli attivisti della Global Sumud Flotilla. È qui che gli equipaggi stanno preparando le 18 barche che tenteranno la traversata verso Gaza. A bordo vengono caricati viveri, medicine, generi di prima necessità per la popolazione della Striscia ormai giunta allo stremo Gli attivisti fanno spola tra il Molo e le cambuse per caricare tutto il più in fretta possibile. Le notizie che arrivano da Tunisi intanto non sono confortanti. Dopo il secondo presunto attacco da parte di un drone in una seconda imbarcazione della Flotilla, l'attenzione sale tra gli attivisti che però dicono di non arretrare di un centimetro. Dopo quello che è successo alle due vostre imbarcazioni della Flotilla a Tunisi, qual è il vostro stato d'animo? "Possiamo dire, posso parlare a nome di tutti ci aspettavamo un gesto del genere, magari non ce l'aspettavamo così presto e non due attacchi di fila a Tunisi però è un gesto che avevamo preventivato insomma, sappiamo chi abbiamo davanti, chi ci troveremo di fronte e sappiamo che sono disposti a tutto, ma anche noi siamo disposti a tutto, quindi questo non ha fiaccato minimamente il nostro animo, anzi ci fa riscoprire ancora più chiaramente il nostro obiettivo finale e la nostra meta che è sempre e solo Gaza". Da un lato c'è anche un movimento di opinione pubblica che questa volta sta facendo tanto per voi? "Sì, questo forse è l'aspetto più bello di questa missione, ossia che finalmente parlo per l'Italia finalmente gli italiani si sono riscoperti quale parte di qualcosa di più grande del singolo. Ci stiamo riscoprendo parte di un unico organismo e la vicinanza che stanno esprimendo le persone che rimangono a terra ci dà una carica incredibile". Tutto è quasi pronto. La partenza della Flotilla siciliana è fissata per giovedì dal porto siracusano di Ortigia, poi in mezzo al mare. L'appuntamento con le altre barche per far rotta tutti insieme verso Gaza. . .

Giallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 persone
cronaca
Giallo Piave, genitori di Alex Marangon denunciano 5 persone
00:01:18 min
| 37 minuti fa
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
cronaca
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
00:01:56 min
| 37 minuti fa
Caso Cocci, indagati due politici
cronaca
Caso Cocci, indagati due politici
00:01:48 min
| 1 ora fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
cronaca
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
00:01:31 min
| 2 ore fa
Anno scolastico, al via la scuola senza cellulari
cronaca
Anno scolastico, al via la scuola senza cellulari
00:01:20 min
| 2 ore fa
Resp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avanti
cronaca
Responsabile Flotilla: aspettavamo attacco, andiamo avanti
00:00:30 min
| 3 ore fa
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
cronaca
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
00:00:30 min
| 4 ore fa
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
cronaca
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
00:12:21 min
| 4 ore fa
Catania, ex primario indagato per violenza: sospeso
cronaca
Catania, ex primario indagato per violenza: sospeso
00:00:55 min
| 5 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 10 settembre
00:22:54 min
| 8 ore fa
