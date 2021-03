I numeri della pandemia, il bollettino del 21 marzo

vediamo, con i nostri cartelli grafici che abbiamo preparato, il bollettino con i dati scorporati, diffuso dal ministero della salute. Vediamo i dati di oggi, partendo dai nuovi tamponi positivi, i nuovi contagi 20159, ricordando che siamo nel weekend, quindi sono dati che subiscono l'effetto del fine settimana, 20159 nuovi positivi, ma calano notevolmente, come vediamo dalle colonnine, i tamponi che sono stati processati, sono 277086, un numero notevolmente inferiore rispetto alla giornata precedente, ricordiamo che vengono conteggiati nel bollettino, come dicevamo poc'anzi sia i tamponi molecolari che quelli antigenici rapidi. Andiamo a vedere il prossimo cartello grafico che ci da il dato che riguarda il rapporto fra positivi e tamponi fatti, il tasso di positività che risale al 7,2 %, risale leggermente, proseguiamo con il prossimo cartello che riguarda i nuovi decessi giornalieri, qui scendiamo, fortunatamente, anche se è un dato ancora altissimo rispetto ai 401 morti del bollettino di ieri. Siamo a 300 vittime nelle ultime 24 ore da covid 19. Il prossimo cartello riguarda ricoverati in terapia intensiva, qui siamo ancora in crescita, con +61 unità, per un totale di 3448 ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani, possiamo vedere il prossimo cartello che ci dice ancora l'andamento, queste colonnine sempre rosso, vedete la crescita con +61, col cartello successivo vediamo anche gli ingressi giornalieri con 232 nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali. Il prossimo cartello riguarda invece i ricoverati nei reparti ordinari e qui che saliamo di un bel po', questo è un dato davvero negativo, guardate, sono quasi il doppio rispetto al bollettino precedente, +424 ricoverati nei reparti ordinari nei nostri ospedali. Insomma, questo era l'ultimo cartello che vi mostriamo del bollettino odierno del ministero della salute, direi che questo è un dato veramente negativo.