I titoli di Sky TG24 del 1 giugno 2025 - edizione h13

In Medio Oriente colpito un centro di aiuti a Rafa, oltre 30 morti, la controproposta di Hamas per la tregua bocciata dagli Stati Uniti, condizioni inaccettabili dice Witkoff. Morto il padre di Adam il bimbo sopravvissuto alla strage di Khan Yunis in cui furono uccisi nove fratelli, il piccolo verrà curato in Italia assicura Tajani. Invito alla pace di Papa Leone durante le celebrazioni a San Pietro per il Giubileo delle famiglie a "superare le divisioni", dice. Poi la preghiera per chi soffre a Gaza e in Ucraina. Messaggio di Mattarella ai prefetti per il 02/06 sia un momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica", sono le parole del Capo dello Stato. Fermato dai Carabinieri il presunto autore dell'omicidio del benzinaio durante una rapina a un distributore di Tor San Lorenzo sul litorale romano, è un 18 enne con precedenti. La Champions e gli scontri in Francia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain, due morti, decine di feriti, oltre 300 arresti e delusione per l'Inter di Inzaghi. C'è anche la Formula Uno con piastri in pole alle 15 la gara a Barcellona e Roland Garros Sinner batte Lecka e va agli ottavi, domani sfida Rublev e oggi in campo Paolini e Musetti. Nastri d'argento trionfano le serie Sky Original, M, il figlio del secolo, serie dell'anno, premi anche per l'Arte della Gioia, Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Dostoievski e Piedone. .