I titoli di Sky TG24 del 10 dicembre 2024 - edizione h8

La strage nel deposito Eni vicino Firenze, due le vittime, tre i dispersi alcuni feriti gravi. Aperta un'inchiesta. L'incidente durante il carico delle autocisterne. Domani quattro ore di sciopero. Siria, Al Jolani nomina un fedelissimo come nuovo premier. Amnistia per i soldati di Assad. Anche l'Italia blocca le richieste d'asilo. Il nostro reportage dalle alture del Golan. È accusato di omicidio di primo grado il presunto killer del manager ucciso a New York. Il 26enne aveva con sè una pistola e un manoscritto contro le assicurazioni sanitarie. Accordo sulla manovra, scende l'Ires per le imprese che investono, slitta il taglio dell'Irpef. Nel Milleproroghe via le multe ai no vax. Convocati i sindacati per lo sciopero dei trasporti di venerdì. Falso, frode processuale e depistaggio. Due carabinieri indagati per la morte di Ramy, il 19enne egiziano caduto da uno scooter durante un inseguimento a Milano. L'inchiesta per la morte di Andrea Purgatori. Quattro medici ora rischiano il processo. La scomparsa del giornalista un anno fa sarebbe frutto della loro negligenza. "Vermiglio" di Maura Delpero nella cinquina dei migliori film stranieri ai Golden Globes. In gara anche il regista Luca Guadagnino e Isabella Rossellini. La cerimonia il 5 gennaio a Los Angeles. Calcio, stasera torna la Champions su Sky. L'Atalanta ospita il Real Madrid, l'Inter di Inzaghi sfida i campioni del Bayer Leverkusen. In serie A l'Udinese ritrova i tre punti a Monza.