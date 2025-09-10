I titoli di Sky TG24 del 10 settembre 2025 - edizione h13

La Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo. È un'aggressione, invochiamo l'articolo 4, dice Tusk. In azione anche aerei italiani. Riunito il Consiglio della NATO. L'Europa in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev, dice Von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Poi annuncia sanzioni contro Israele. Inaccettabile violazione dello spazio NATO, il commento di Giorgia Meloni che esprime piena solidarietà alla Polonia. Oggi alla Camera le mozioni sull'aumento delle spese militari. Nuovi ordini di evacuazione a Gaza City. Questa sera vertice del Consiglio di Sicurezza ONU dopo l'attacco a Doha. Flotilla denuncia un altro attacco con drone a una sua imbarcazione. Sebastien Lecornu, un fedelissimo di Macron, è il nuovo Primo Ministro francese. Oggi il Paese in piazza: con la protesta blocchiamo tutto. 200 gli arresti a Parigi. Si riaccende lo scontro tra politica e magistratura sul caso Al-Masri, indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministro Nordio e accusata di false dichiarazioni ai PM. Allerta arancione per forti temporali in 5 regioni. In Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine. Evacuazioni nel Comasco, frane all'Elba, isolate 200 persone. Ci siamo, domani torna X Factor, appuntamento con le audizioni alle 21:15 su Sky Uno. Giorgia in conduzione, giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e la new entry, Francesco Gabbani. .