I titoli di Sky TG24 del 10 settembre 2025 - edizione h13

00:01:38 min
|
1 ora fa

La Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo. È un'aggressione, invochiamo l'articolo 4, dice Tusk. In azione anche aerei italiani. Riunito il Consiglio della NATO. L'Europa in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev, dice Von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Poi annuncia sanzioni contro Israele. Inaccettabile violazione dello spazio NATO, il commento di Giorgia Meloni che esprime piena solidarietà alla Polonia. Oggi alla Camera le mozioni sull'aumento delle spese militari. Nuovi ordini di evacuazione a Gaza City. Questa sera vertice del Consiglio di Sicurezza ONU dopo l'attacco a Doha. Flotilla denuncia un altro attacco con drone a una sua imbarcazione. Sebastien Lecornu, un fedelissimo di Macron, è il nuovo Primo Ministro francese. Oggi il Paese in piazza: con la protesta blocchiamo tutto. 200 gli arresti a Parigi. Si riaccende lo scontro tra politica e magistratura sul caso Al-Masri, indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministro Nordio e accusata di false dichiarazioni ai PM. Allerta arancione per forti temporali in 5 regioni. In Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine. Evacuazioni nel Comasco, frane all'Elba, isolate 200 persone. Ci siamo, domani torna X Factor, appuntamento con le audizioni alle 21:15 su Sky Uno. Giorgia in conduzione, giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e la new entry, Francesco Gabbani. .

Giallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 personeGiallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 persone
cronaca
Giallo Piave, genitori di Alex Marangon denunciano 5 persone
00:01:18 min
| 37 minuti fa
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in ProcuraOmicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
cronaca
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
00:01:56 min
| 37 minuti fa
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso GazaGuerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
cronaca
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
00:02:04 min
| 1 ora fa
Caso Cocci, indagati due politiciCaso Cocci, indagati due politici
cronaca
Caso Cocci, indagati due politici
00:01:48 min
| 1 ora fa
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di PaternòViolenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
cronaca
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
00:01:31 min
| 2 ore fa
Anno scolastico, al via la scuola senza cellulariAnno scolastico, al via la scuola senza cellulari
cronaca
Anno scolastico, al via la scuola senza cellulari
00:01:20 min
| 2 ore fa
Resp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avantiResp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avanti
cronaca
Responsabile Flotilla: aspettavamo attacco, andiamo avanti
00:00:30 min
| 3 ore fa
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storiaLibri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
cronaca
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
00:00:30 min
| 4 ore fa
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
cronaca
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
00:12:21 min
| 4 ore fa
Catania, ex primario indagato per violenza: sospesoCatania, ex primario indagato per violenza: sospeso
cronaca
Catania, ex primario indagato per violenza: sospeso
00:00:55 min
| 5 ore fa
ERROR! T08100925ERROR! T08100925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1009000ERROR! WEB1009000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 10 settembre
00:22:54 min
| 8 ore fa
