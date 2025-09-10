I titoli di Sky TG24 del 10 settembre, edizione delle 19

La Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo, "Mai così vicini a una guerra mondiale" dice Tusk il Premier polacco invoca l'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica. "Questo non è un caso isolato", avverte Rutte, "L'Europa è in lotta, costruiremo un muro di droni con Kiev" dice Von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. "Siamo su un crinale come nel 1914" l'allarme di Mattarella dalla Slovenia per Meloni "Violazione inaccettabile" "Mosca alimenta escalation", accusa Crosetto. Francia in piazza con la protesta "Blocchiamo Tutto" contro Macron, disordini e scontri, almeno 300 gli arresti, Sebastien Le Cournou nominato Primo Ministro francese. Nuovi ordini di evacuazione a Gaza City, vertice del Consiglio di Sicurezza ONU sull'attacco israeliano a Doha, la Flotilla denuncia un altro attacco a una sua imbarcazione. Allerta per forti temporali in cinque Regioni in Lombardia un treno fermato a pochi metri da una voragine nel lucchese serie di frane all'Elba, isolate 200 persone. Foto di bimbi online, il Garante della Privacy vieta a un asilo nido la pubblicazione e ordina la cancellazione di quelle già diffuse disposta una sanzione di 10000 €. Domani torna X Factor, appuntamento alle 21:15 su Sky Uno con le prime audizioni, Giorgia in conduzione, giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. .

