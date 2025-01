I titoli di Sky TG24 del 1/1/2025, edizione delle 8

Festeggiamenti in Italia e nel mondo, per l'arrivo del nuovo anno, quattro feriti lievi a Milano, 36 a Napoli dove una persona è stata arrestata. Nel riminese un cittadino egiziano accoltella quattro persone e si avventa contro i Carabinieri uno dei militari spara e lo uccide. Discorso di fine anno di Mattarella: "Mai come adesso la Pace grida la sua urgenza" dice il Capo dello Stato, monito su carcere e liste d'attesa, angoscia per Cecilia Sala. Rispetto, impegno civile riferimento alla liberazione, i temi toccati dal Capo dello Stato, apprezzamenti dai Presidenti delle Camere: "Bene il richiamo al patriottismo, il commento della Premier Meloni. Arrestato l'ex Ministro Gianni Alemanno, doveva svolgere lavori socialmente utili ma ha violato gli obblighi. Gazprom conferma: "Interrotte le forniture di gas russo attraverso l'Ucraina, Zelensky: "Tutto per fermare la guerra". Putin celebra 25 anni al potere. Barchino di migranti naufraga nelle acque di Lampedusa 7 tratti in salvo, i sommozzatori cercano ancora 20 dispersi. Lutto nella musica è morto a 59 anni Paolo Benvegnù, aveva da poco vinto la Targa Tenco per il miglior album dell'anno.