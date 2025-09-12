I titoli di Sky TG24 del 12 settembre, edizione delle 13

Droni sulla Polonia, Tusk replica a Trump "Non è stato un errore". Varsavia intanto schiera 400000 soldati al confine, questa sera il Consiglio di sicurezza ONU, esercitazioni militari russe e bielorusse. Medio Oriente oltre 30 morti negli ultimi raid, nel Nord della Striscia si rafforza la presenza dell'esercito israeliano nei pressi di Gaza. E caccia al killer di Charlie E. Kirk, l'attivista di Destra ucciso in America, l'FBI diffonde foto e video della fuga, analisi sul fucile trovato in una zona boschiva. E poi in Brasile con la Corte Suprema che condanna l'ex Presidente Bolsonaro a 27 anni e tre anni e tre mesi per tentato golpe. La difesa annuncia ricorso, Washington intanto lo difende. Il testamento di Giorgio Armani, l'azienda va alla fondazione a Leo dell'Orco il 40% dei diritti di voto, stabilita la vendita del 15% entro 18 mesi. Bologna rubano un'auto e si schiantano dopo l'inseguimento della Polizia, morto un ragazzo di 18 anni, ferito l'amico. La Questura precisa subito "La volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga". Condannato per lesioni, ma non per i maltrattamenti, l'uomo che massacrò l'ex a Torino, le motivazioni della sentenza fanno discutere la Commissione sui Femminicidi chiede gli atti del procedimento. E poi c'è lo Sport, c'è la Serie A che riparte domani col derby d'Italia Juventus Inter e Fiorentina Napoli alle 20:45 su Sky. Ma c'è anche la Moto GP alle 15 le prequalifiche a Misano. .