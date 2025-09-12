I titoli di Sky TG24 del 12 settembre, edizione delle 13

Droni sulla Polonia, Tusk replica a Trump "Non è stato un errore". Varsavia intanto schiera 400000 soldati al confine, questa sera il Consiglio di sicurezza ONU, esercitazioni militari russe e bielorusse. Medio Oriente oltre 30 morti negli ultimi raid, nel Nord della Striscia si rafforza la presenza dell'esercito israeliano nei pressi di Gaza. E caccia al killer di Charlie E. Kirk, l'attivista di Destra ucciso in America, l'FBI diffonde foto e video della fuga, analisi sul fucile trovato in una zona boschiva. E poi in Brasile con la Corte Suprema che condanna l'ex Presidente Bolsonaro a 27 anni e tre anni e tre mesi per tentato golpe. La difesa annuncia ricorso, Washington intanto lo difende. Il testamento di Giorgio Armani, l'azienda va alla fondazione a Leo dell'Orco il 40% dei diritti di voto, stabilita la vendita del 15% entro 18 mesi. Bologna rubano un'auto e si schiantano dopo l'inseguimento della Polizia, morto un ragazzo di 18 anni, ferito l'amico. La Questura precisa subito "La volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga". Condannato per lesioni, ma non per i maltrattamenti, l'uomo che massacrò l'ex a Torino, le motivazioni della sentenza fanno discutere la Commissione sui Femminicidi chiede gli atti del procedimento. E poi c'è lo Sport, c'è la Serie A che riparte domani col derby d'Italia Juventus Inter e Fiorentina Napoli alle 20:45 su Sky. Ma c'è anche la Moto GP alle 15 le prequalifiche a Misano. .

Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"
cronaca
Papa ai vescovi: "Gli abusi del Clero vanno affrontati"
00:01:35 min
| 1 ora fa
Anno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunniAnno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunni
cronaca
Anno scolastico al via in Lombardia con sempre meno alunni
00:01:54 min
| 1 ora fa
Ultras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi NapolUltras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi Napol
cronaca
Ultras Verona, 21 denunciati per aggressione a tifosi Napoli
00:01:00 min
| 2 ore fa
Papa Leone XIV, i temi sui quali si Ã¨ concentrato finoraPapa Leone XIV, i temi sui quali si Ã¨ concentrato finora
cronaca
Papa Leone XIV, i temi sui quali si è concentrato finora
00:01:59 min
| 2 ore fa
Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clanCamorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan
cronaca
Camorra, sparatoria a Napoli: due arresti legati ai clan
00:01:32 min
| 2 ore fa
ERROR! T08120925ERROR! T08120925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 settembre 2025 - edizione h. 8
00:01:40 min
| 3 ore fa
ERROR! WEB1209000ERROR! WEB1209000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali di venerdì 12 settembre
00:22:43 min
| 6 ore fa
ERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enneERROR! Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
cronaca
Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne
00:01:58 min
| 19 ore fa
Baby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di armaBaby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di arma
cronaca
Baby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di arma
00:01:51 min
| 19 ore fa
La Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivistiLa Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivisti
cronaca
Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia
00:01:30 min
| 20 ore fa
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da SiracusaTimeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
cronaca
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
00:20:56 min
| 20 ore fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 20 ore fa
