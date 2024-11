I titoli di Sky TG24 del 12/11/2024, edizione delle 8

Migranti in Albania. Anche il tribunale di Roma rimette il caso alla Corte di Giustizia Europea. I sette richiedenti asilo portati in Italia. Viminale pronto al ricorso. Manovra, dopo il faccia a faccia con il Governo, CGIL e UIL confermano lo sciopero generale del 29. Oggi in CDM la proroga del concordato. Trovato l'accordo tra Ita e Lufthansa. È il giorno di Raffaelle Fitto. Oggi l'audizione e poi il voto dell'europarlamento al commissario designato. Resta il no dei socialisti alla vicepresidenza per l'italiano. Repubblicani verso il controllo totale del Congresso. Il presidente eletto pronto ad indicare nella squadra Rubio segretario di Stato e Waltz consigliere alla sicurezza nazionale. Raffica di raid su Gaza. Si aggrava il bilancio, sedici le vittime. Uccisi quattro soldati israeliani nel nord. Intanto l'Onu accusa: negato l'accesso agli aiuti nella Striscia. La Cop29 a Baku. La lotta alla crisi climatica va avanti afferma l'inviato di Biden. Ma la conferenza sul clima parte in salita. Divergenze sull'agenda. Processo Impagnatiello, chiesto l'ergastolo e l'isolamento per l'omicidio di Giulia Tramontano. Per l'accusa, fu lucido e senza scrupoli. Tra due settimane la sentenza. Alle Finales di Torino, Sinner incoronato numero uno del tennis mondiale 2024. L'altoatesino succede a Djokovic e Alcaraz. Oggi l'azzurro sfiderà lo statunitense Fritz.