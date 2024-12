I titoli di Sky Tg24 del 13 dicembre, edizione delle 8

L'Italia si ferma per lo sciopero generale dei sindacati di base. Il Tar boccia l'ordinanza per ridurre a quattro ore lo stop dei trasporti. Salvini accusa: "Ci sarà il caos". Autonomia differenziata, ok della Cassazione al referendum abrogativo. La parola ora torna alla Corte Costituzionale che dovrà decidere anche su Jobs Act e cittadinanza. Trovata una fossa comune con migliaia di corpi in Siria. Il Governo sospende Costituzione e Parlamento. Hamas apre alla presenza dell'esercito israeliano a Gaza per la tregua. Ucraina, sul tavolo dell'Unione Europea l'ipotesi di inviare truppe di pace per il cessate il fuoco. "Italia disponibile", dice Crosetto. Ma per Tajani è "un'idea prematura". Il processo per l'uccisione di Giulio Regeni. Un testimone rivela: "Un agente dei servizi egiziani disse che lo avevano fatto a pezzi, pensavano fosse della Cia o del Mossad". La morte di Ramy a Milano. L'amico alla guida dello scooter interrogato dal gip racconta: "Siamo stati spinti da dietro dall'auto dei carabinieri, poi siamo volati via”. Vittorie delle italiane in Europa e Conference League: Roma e Lazio battono Braga e Ajax, Fiorentina a valanga contro il Lask. E oggi torna la Serie A stasera Empoli-Torino. Esce in sala il 19 dicembre "Diamanti", il nuovo film di Ferzan Ozpetek con un supercast tutto al femminile. Una canzone di Giorgia nella colonna sonora.