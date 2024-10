I titoli di Sky TG24 del 15 ottobre 2024 - edizione h19

Meloni in Parlamento: "Inaccettabili gli attacchi all'Unifil", poi l'annuncio: "In Libano venerdì". In vista del Consiglio Europeo la premier ribadisce l'importanza dell'accordo con Tirana. La manovra in consiglio dei ministri, insieme al documento di bilancio e al decreto fiscale. Tra le misure il contributo dalle banche e i tagli ai ministeri per 5 miliardi. La prima nave con sedici migranti in viaggio verso i centri in Albania. Nelle ultime 24 ore, oltre 1000 persone sbarcate a Lampedusa. Arrivi in calo nei numeri di Frontex. Il conflitto in Medio Oriente, non si fermano le incursioni israeliane a Gaza e in Libano. Gli Stati Uniti avvertono Netanyahu: "Migliori la situazione o armi a rischio". Arrestato il direttore generale di Sogei, accusato di corruzione e turbativa d'asta. "Sono estraneo ai fatti", si difende Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia. Il delitto di Rozzano, confermato il carcere per Daniele Rezza, reo confesso dell''omicidio di Manuel Mastrapasqua. "Volevo solo rapinarlo", dice nell'interrogatorio di convalida. La corsa alla Casa Bianca, a meno di tre settimane dal voto Harris accusa Trump: "E' pericoloso", dice la candidata democratica. L'ex presidente non risponde. La stampa svedese lancia la bomba: "Kylian Mbappé indagato per stupro". "Solo fake news", la replica del centravanti del Real Madrid e della Nazionale francese.